WORLD WAR Z показана Демо-версия геймплея (E3 2018) Зомби

Появилось первое видео геймплея World War Z на канале Sabre Interactive, в видео показаны 9 минут игрового процесса. В World War Z к вам присоединится еще 3 человека, и в этом видео показывает героев, которые исследуют среду игры и сражающихся с зомби.Saber Interactive, известная по TimeShift и работавшая над Quake: Champions, представила на выставке Е3 2018 демонстрационную версию кооперативного шутера World War Z. Игра создаётся совместно с киностудией Paramount, и в её основу лёг постапокалиптический боевик «Война миров Z».