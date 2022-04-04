Wall Street Canyon — предстоящий мини-ПК на базе Alder Lake-P

Фотографии и подробная информация о следующем NUC от Inte под кодовым названием Wall Street Canyon появились в Интернете и кроме ожидаемого обновления до процессоров Intel Core 12-го поколения, значительных изменений нет, но есть, по крайней мере, несколько интересных отличий. Наиболее очевидным из них является то, что Wall Street Canyon имеет два порта USB-A 3.2 (10 Гбит/с) на передней панели вместо одного порта USB-A и одного порта Thunderbolt 3/USB-C на предыдущей модели. Неясно, связано ли это с техническим ограничением Thunderbolt 4, или же Intel решила, что для большинства потенциальных клиентов было бы полезнее оставить два порта Thunderbolt сзади. Тем не менее, именно здесь теперь находятся два порта Thunderbolt 4, а также два порта HDMI 2.0b.

Другие варианты подключения включают Ethernet 2,5 Гбит/с, порт USB-A 3.2 (10 Гбит/с) и порт USB 2.0 сзади, а также аудиоразъем 3,5 мм спереди. У Wall Street Canyon NUC также есть модели с зарядкой Qi для мобильных устройств.

Что касается выбора процессора, то базовой моделью должен быть Intel Core i3-1220P. В Wall Street Canyon есть место для одного внутреннего 2,5-дюймового диска, а также твердотельного накопителя PCIe 4.0 x4 M.2 NVMe и модуля Wi-Fi и Bluetooth Intel AX211. Два слота DDR4 SO-DIMM поддерживают частоту памяти до 3200 МГц. О ценах пока ничего не сказано.

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