Walmart будет оставлять продукты дронами

Безусловно, это впечатляющая веха, но пока не похоже, что программа приносит прибыль. Ритейлер отмечает, что будет предлагать услуги дронов местным органам власти и предприятиям. В качестве одного из примеров Walmart предполагает, что дроны могут помочь строительным компаниям с аэрофотосъемкой на одном объекте. «Дополнительный доход не только поможет компенсировать стоимость доставки, но и послужит всей индустрии дронов, собирая больше данных о полетах, поскольку мы вместе работаем над расширением операций с дронами безопасным и регулируемым образом», — заявили в компании. Walmart не будет единственной компанией, предоставляющей услуги доставки дронами в Техасе — подразделение Alphabet Wing недавно расширило свою программу, включив в нее район Даллас-Форт-Уэрт.