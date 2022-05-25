Walmart будет оставлять продукты дронами

В течение почти двух лет Walmart тестирует программу доставки товаров дронами в разных частях США. Теперь компания заявляет, что готова расширить это предложение. К концу года ритейлер планирует добавить 34 сайта к существующей сети DroneUp. С расширением примерно 4 миллиона домохозяйств в Аризоне, Арканзасе, Флориде, Техасе, Юте и Вирджинии получат доступ к доставке дронами от розничного продавца. За доставку в размере 4 долларов вы можете заказать до 10 фунтов продуктов и предметов домашнего обихода. Если вы пользуетесь этой услугой, Walmart говорит, что вы получите посылку «всего» через 30 минут. По оценкам Walmart, к концу 2022 года он сможет ежегодно доставлять 1 миллион посылок по воздуху.

Безусловно, это впечатляющая веха, но пока не похоже, что программа приносит прибыль. Ритейлер отмечает, что будет предлагать услуги дронов местным органам власти и предприятиям. В качестве одного из примеров Walmart предполагает, что дроны могут помочь строительным компаниям с аэрофотосъемкой на одном объекте. «Дополнительный доход не только поможет компенсировать стоимость доставки, но и послужит всей индустрии дронов, собирая больше данных о полетах, поскольку мы вместе работаем над расширением операций с дронами безопасным и регулируемым образом», — заявили в компании. Walmart не будет единственной компанией, предоставляющей услуги доставки дронами в Техасе — подразделение Alphabet Wing недавно расширило свою программу, включив в нее район Даллас-Форт-Уэрт.
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