Warden — новый оперативник защиты Rainbow Six Siege

Ubisoft анонсировала второго оперативника для Rainbow Six Siege, который появится в игре с дополнением Operation Phantom Sight.

Новый боец действительно использует позывной Страж (Warden). Коллинна МакКинли можно назвать Джеймсом Бондом от Ubisoft — после прохождения службы в подразделении Морской пехоты, солдата приняли в Секретное агентство. Теперь Страж использует не только боевые навыки, но и шпионские технологии, вроде «Умных очков», которые позволяют ему видеть то, что не могут заметить другие.

Добавят новых оперативников с релизом Operation Phantom Sight. Разработчики пока не раскрыли деталей, но, судя по «дорожной карте», игроки получат двух бойцов и улучшения для карты «Кафе». Больше об Operation Phantom Sight геймеры узнают во время турнира Pro League Finals 19 мая.