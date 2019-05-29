Warhammer: Chaosbane получил первый сюжетный трейлер

Разработчики из Eko Software и Bigben Interactive показали первый сюжетный трейлер Warhammer: Chaosbane.

В 2301 году Асва Кул объединил племена Пустыни Хаоса, и разжег очередную войну на землях людей. Закончил темные времена Империи благородный воин Магнус вместе армией героев, которые победили Кула в битве за стенами города. Все же пока люди отмечали победу спасителя, Темные боги начали планировать свою месть.

Warhammer: Chaosbane — экшен-RPG, действия которой происходят во времена Старого Мира. В качестве играбельных персонажей будут доступны люди, эльфы, лесные эльфы, а также дворфы. Геймеров ждет кооператив на четырёх человек, динамичные бои с использованием 180 разных способностей, бестиарий из 70 монстров, а также высокая реиграбельность. В прошлый раз Eko Software и Bigben Interactive показали геймплей Chaosbane, рассказав геймерам о классах персонажей. Warhammer: Chaosbane выйдет 4 июня на PC, PlayStation 4 и Xbox One. Предзаказать игру можно на официальном сайте, а также в PlayStation Store или Xbox Marketplace.