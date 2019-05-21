Watch Dogs 3 могут анонсировать 24 мая

Ubisoft может анонсировать Watch Dogs 3 24 мая. Об этом сообщил портал spieltimes со ссылкой на свои источники.

Главной героиней игры станет азиатка по имени Сара. Она работает в антитеррористической организации, которая занимается кибербезопасностью. В третью часть серии добавят граффити и скейтбординг. По данным сайта, компания планирует выпустить Watch Dogs 3 в ноябре 2019 года.

Watch Dogs — приключенческий боевик с открытым миром. Первая часть серии вышла в мае 2014 года. Средняя оценка игры на Metacritic составила 88 баллов. Продолжение увидело свет в ноябре 2016-го. Его средний балл — 75.