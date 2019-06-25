Watch Dogs Legion может получить 8 миллионов играбельных персонажей

Действия Watch Dogs Legion пройдут в альтернативном Лондоне, где живет около 9 миллионов человек. По словам Ubisoft, игроки смогут взять под контроль каждого жителя, и, чтобы избежать одинаковых голосов и лиц, разработчики пошли на хитрость.

Чтобы геймеры не слышали каждый раз одни и те же тембры, Ubisoft вооружились модуляцией голоса. Так, разработчики смогут взять десяток актеров и менять их голоса до неузнаваемости, создавая впечатление разнообразия персонажей. К тому же геймеры получат другой опыт, проходя Watch Dogs Legion по второму кругу. По словам креативного директора проекта Клинта Хокинга, сценаристы подготовили 20 версий сценария, где задействованы уже другие персонажи.

К тому же разработчики хотят избежать повтора внешности. Ubisoft использует фотограметрию, чтобы фотографировать лица, а потом комбинировать их с помощью «инновационной техники анимации». Напомним, что Watch Dogs Legion выйдет уже 6 марта 2020 года на PlayStation 4, Xbox One, PC и Google Stadia.