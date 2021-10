Wemax представляет лазерные проекторы Go & Go Pro ALPD

Wemax недавно анонсировала два новых лазерных проектора ALPD с их Wemax Go и Wemax Go Pro. Оба проектора предназначены для портативности: обе модели имеют толщину всего 1 дюйм и питаются от внешнего USB-аккумулятора, который обеспечивает до четырех часов проецирования.

Стандартный Wemax Go имеет разрешение 480p при яркости 300 ANSI люмен, а Wemax Go Pro - полное разрешение 1080p при яркости 600 ANSI люмен. Каждый проектор имеет 102% покрытия Rec.709 и включают в себя встроенное соединение Wi-Fi для легкого дублирования экрана с мобильного устройства. Wemax Go может проецировать экран до 100 дюймов, а Wemax Go Pro - до 120 дюймов. Гарантия на оба проектора составляет 25 лет.