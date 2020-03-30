Windows 10 1903 является популярнейшей версией ОС

2020-03-30, Автор - Ramil; Продукт - Windows 10 1903; [70]
На данный момент, операционная система компании Microsoft Windows 10 используется более чем на 1 миллиарде устройств. Хоть и каждый месяц все больше пользователей обновляют свою операционную систему и переходят на новую доступную версию, многие все еще пользуются старой версией WIndows 10 1093.

По данным аналитики и статистики AdDuplex, это может быть связано с тем, что пользователи остаются дома и используют старые компьютеры, которые не обновлены до новой версии операционной системы. Данные были собраны с более чем 100 тысяч компьютеров.

Комментарии и отзывы Windows 10 1903
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