Windows 10 1903 является популярнейшей версией ОС

На данный момент, операционная система компании Microsoft Windows 10 используется более чем на 1 миллиарде устройств. Хоть и каждый месяц все больше пользователей обновляют свою операционную систему и переходят на новую доступную версию, многие все еще пользуются старой версией WIndows 10 1093.

По данным аналитики и статистики AdDuplex, это может быть связано с тем, что пользователи остаются дома и используют старые компьютеры, которые не обновлены до новой версии операционной системы. Данные были собраны с более чем 100 тысяч компьютеров.