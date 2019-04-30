Windows 10 будет требовать не менее 32 ГБ дискового пространства с версии 1903

Microsoft увеличила системные требования Windows 10. Начиная с майского обновления 2019 года - версия 1903 -будет требовать как минимум 32 ГБ дискового пространства для 32-разрядной и 64-разрядной версий. В противном случае обновление не может быть установлено. Это может вызвать проблемы для планшетов Windows и других менее оборудованных систем. Ранее требовалось 16 и 20 ГБ для 32-разрядной и 64-разрядной версий.

Недостатком является то, что устройства с 16 ГБ хранилища больше не могут устанавливать новую версию Windows.