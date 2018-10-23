Windows 10 на ноутбуках ARM стала более мощной благодаря восьмиъядерному Snapdragon 8180

2018-10-23, Автор - Anna; Продукт - Windows 10; [43]
Windows 10 на устройствах ARM - это ноутбуки, которые запускают специально созданную версию Windows 10 и используют ARM-процессоры, которые чаще всего встречаются в смартфонах и планшетах, а не более распространенные ноутбуки и процессоры от AMD и Intel. Это означает, что они сочетают в себе форм-фактор ноутбука с некоторыми преимуществами мобильных устройств, такими как мгновенная загрузка, длительный срок службы батареи и мобильные соединения для передачи данных, поэтому устройства всегда подключены к Интернету.

Хотя эти устройства имеют большой потенциал, устройства Windows 10 на ARM, которые мы видели до сих пор, были отключены в одной ключевой области: вычислительная мощность. Это привело к тому, что ноутбуки HP, такие как HP Envy x2, изо всех сил пытались выполнять задачи, с которыми у стандартных ноутбуков нет проблем. Все это может измениться с помощью Snapdragon 8180, которые, позволят обеспечить значительно улучшенный опыт работы с компьютером.

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