Windows 10 скоро прекратит своё существование

С приближением окончания поддержки Windows 10 в октябре 2025 года компания Microsoft официально заявила, что требование наличия модуля Trusted Platform Module версии 2.0 в компьютере для поддержки Windows 11 остаётся неизменным. Стоит напомнить, что требование наличия TPM-модуля стало неожиданностью при анонсе Windows 11 в 2021 году, потому что данный модуль у многих просто отсутствовал, а обновлять компьютер ради установки операционной системы многие не желали. На текущий момент, если верить статистике, практически каждый современный ПК оснащён поддержкой TPM 2.0, так что это не должно быть проблемы. Данный модуль на уровне аппаратного обеспечения или встроенного программного обеспечения помогает шифровать и расшифровывать данные в системе, проверять цифровые подписи и выполнять другие криптографические операции.

«TPM 2.0 играет ключевую роль в усилении защиты данных и идентификации на устройствах под управлением операционной системы Windows. Кроме того, TPM 2.0 помогает подготовить Windows 11 к будущим вызовам, например, защищая конфиденциальную информацию по мере интеграции возможностей искусственного интеллекта в устройства, облака и серверы», — сообщили представители компании Microsoft. Соответственно, если в вашем компьютере такого модуля нет, то в ближайшем будущем обновить операционную систему будет просто невозможно, а Windows 10 просто прекратит своё существование уже через год. Это стоит учитывать.