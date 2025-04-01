Windows 11 на Intel и AMD получила ИИ-функции

Сегодня появилась довольно важная новость — компания Microsoft делает свои ИИ-функции доступными на Copilot Plus PC с процессорами Intel и AMD. Одной из самых заметных новинок станет Live Captions — функция, которая в режиме реального времени переводит аудиодорожку на английский язык из десятков других языков. Компания начала тестировать Live Captions на устройствах с Intel и AMD ещё в декабре прошлого года, а теперь функция стала доступна с последним обновлением Windows 11. В обновлении также появился Cocreator — инструмент в Paint, который создаёт изображения на основе текстового описания и рисунка пользователя. Помимо этого, Microsoft расширяет доступ к ИИ-редактору изображений и генератору в приложении «Фотографии».

Стоит напомнить, что ранее эти функции были эксклюзивными для Copilot Plus PC с чипами Qualcomm. Кроме того, в прошлом году Microsoft начала тестировать Recall (инструмент, который делает снимки экрана активности пользователя и позволяет их искать) на устройствах с Intel и AMD, но пока не сообщила, когда он будет доступен всем желающим. Кроме того, Microsoft обновляет Voice Access — функцию управления ПК голосом — для Copilot Plus PC на Qualcomm. Теперь пользователи смогут взаимодействовать с компьютером с помощью более гибких и многогранных команд. Эти функции в будущем появятся и на устройствах с процессорами Intel и AMD, то есть совсем скоро работать на компьютере можно будет при помощи голоса без мышки и клавиатуры.