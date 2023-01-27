Windows 11 на Xiaomi Mi Pad 5 работает все лучше

Профильное издание IT Home сообщает, что энтузиасты улучшили версию ОС Windows 11 для планшета Xiaomi Mi Pad 5. Теперь система нормально воспроизводит звук через встроенные динамики планшета. Напомним, что Xiaomi Mi Pad 5 с Windows 11 ARM еще год назад протестировали в бенчмарке Geekbench, но до ума проект довели только сейчас. Отмечается, что все функции, включая Wi-Fi и Bluetooth, сенсорный дисплей с высокой кадровой частотой и поддержка быстрой зарядки, работают без нареканий. Планшеты Xiaomi Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro были выпущены в августе 2021 года, а в ближайшее время ожидается релиз моделей Xiaomi Pad 6 и Xiaomi Pad 6 Pro.

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