Windows 11 не даёт поиграть в Valorant

Причина, по которой Riot применяет это требование, заключается в том, что система прошивки «Trusted Platform Module» значительно усложняет игрокам обман, поскольку мошенники, которых забанят, не смогут сразу же подделать новый идентификатор оборудования. Также кажется весьма вероятным, что ограничение не будет ограничиваться одним только Valorant, поскольку все самые популярные многопользовательские игры на ПК, вероятно, хотели бы поддерживать любые функции Windows 11, которые серьезно препятствовали бы мошенничеству. Возможно, именно этот модуль шифрования станет надёжной защитой от читеров на ПК, но сейчас об этом говорить ещё рано — придётся подождать полноценного релиза. Но, конечно, новость довольно приятная.