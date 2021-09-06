Windows 11 не даёт поиграть в Valorant

Хотя Windows 11 официально не доступна до 5 октября, заинтересованные пользователи могут загрузить предварительную версию в течение нескольких месяцев — и последняя сборка новой ОС, похоже, стала неприятным сюрпризом для игроков Valorant, которые использовали обходные пути, чтобы избежать требований безопасности TPM 2.0. Как заметили разработчики из издания XDA, геймеры начали сообщать, что пользователи Windows 11, пытающиеся играть в Valorant, получают сообщения об ошибках, в которых говорится, что текущая сборка античитерской службы Riot Vanguard требует включения как TPM 2.0, так и Secure Boot, после чего геймеров просто выбрасывают из игры. Соответственно, поиграть пока что у них не выйдет при всём желании.

Причина, по которой Riot применяет это требование, заключается в том, что система прошивки «Trusted Platform Module» значительно усложняет игрокам обман, поскольку мошенники, которых забанят, не смогут сразу же подделать новый идентификатор оборудования. Также кажется весьма вероятным, что ограничение не будет ограничиваться одним только Valorant, поскольку все самые популярные многопользовательские игры на ПК, вероятно, хотели бы поддерживать любые функции Windows 11, которые серьезно препятствовали бы мошенничеству. Возможно, именно этот модуль шифрования станет надёжной защитой от читеров на ПК, но сейчас об этом говорить ещё рано — придётся подождать полноценного релиза. Но, конечно, новость довольно приятная.
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