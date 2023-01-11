Windows 11 обновилась до Android 13

Некоторое время назад разработчики из компании Microsoft официально представили операционную систему Windows 11, которая выглядит достаточно привлекательно, обладает массой интересных нововведений и, что немаловажно, позволяет без каких-либо эмуляторов запускать Android-приложения. Да, кому-то может показаться, что эта функция не так уж и нужна, но на самом деле желающих работать с мобильными приложениями на ноутбуке или компьютере предостаточно — пользователи запускают там мобильные версии социальных сетей, мобильные игры и многое другое. И сегодня в Microsoft официально заявили, что их подсистема, отвечающая за запуск Android-приложений, получила крупное обновление — теперь она работает на версии Android 13.

Здесь хотелось бы уточнить, что на текущий момент на рынке есть всего несколько флагманских смартфонов, которые работают на Android 13, так что в этом плане компания Microsoft действительно порадовала. Безусловно, если подсистема работает на свежей версии операционной системы, то можно смело заявить, что она будет поддерживать свежий софт максимально долго. Кроме того, многие новые функции, которые реализованы в данной операционной системе, тоже принесут определённую пользу пользователям. Вопрос только в том, какой процент владельцев компьютеров на Windows 11 действительно пользуется этой подсистемой для запуска мобильных приложений, ведь на самом деле сам смартфон всегда под рукой и он даже удобнее во многом.