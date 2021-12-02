Windows 11 обошла Windows 7 по популярности в Steam

Однако такие проблемы, как снижение производительности ЦП, которые были выявлены в предварительных сборках ОС, вероятно, заставили многих пользователей опасаться переходить на следующее поколение Windows. Тем не менее, похоже, что скорость, с которой Microsoft решила эти проблемы, или сила любопытства / нетерпения пользователей привели к резкому увеличению доли систем под управлением Windows 11 до колоссальных 8,28% (+ 6,46%). Это все еще довольно далеко от огромных 83,38% (-6,05%) у Windows 10, но если темпы снижения количества установок Windows 10 продолжатся, то, возможно, скоро новая ОС компании возьмет верх. Есть несколько веских причин для обновления до Windows 11, особенно если вы планируете использовать на своем ПК лучшие игровые процессоры Intel. Разнородный дизайн процессоров Core 12-го поколения компании управляется новой технологией Thread Director, которая была разработана совместно с Microsoft, чтобы лучше всего работать с новой ОС.