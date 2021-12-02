Windows 11 обошла Windows 7 по популярности в Steam

Прошло чуть меньше двух месяцев с тех пор, как Microsoft официально выпустила Windows 11, и она быстро становится все более распространенной среди игровых ПК. Согласно обзору оборудования Steam за ноябрь 2021 года, новая операционная система буквально узурпировала любимую всеми Windows 7 как вторую по популярности операционную систему среди пользователей Steam. Когда Windows 11 впервые появилась в обзоре оборудования, проведенном в прошлом месяце, скорость внедрения Windows 11 была довольно низкой, что понятно для любой новой операционной системы.

Однако такие проблемы, как снижение производительности ЦП, которые были выявлены в предварительных сборках ОС, вероятно, заставили многих пользователей опасаться переходить на следующее поколение Windows. Тем не менее, похоже, что скорость, с которой Microsoft решила эти проблемы, или сила любопытства / нетерпения пользователей привели к резкому увеличению доли систем под управлением Windows 11 до колоссальных 8,28% (+ 6,46%). Это все еще довольно далеко от огромных 83,38% (-6,05%) у Windows 10, но если темпы снижения количества установок Windows 10 продолжатся, то, возможно, скоро новая ОС компании возьмет верх. Есть несколько веских причин для обновления до Windows 11, особенно если вы планируете использовать на своем ПК лучшие игровые процессоры Intel. Разнородный дизайн процессоров Core 12-го поколения компании управляется новой технологией Thread Director, которая была разработана совместно с Microsoft, чтобы лучше всего работать с новой ОС.
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