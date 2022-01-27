Windows 11 очень любима и принята многими пользователями, чем Windows 10

В блоге на своем официальном сайте Microsoft оглядывается на производительность своей операционной системы Windows за последние два года и делится некоторыми достижениями за этот период. В настоящее время во всем мире насчитывается более 1,4 миллиарда активных пользователей Windows 10 и 11 в месяц, а время, проведенное на Windows, увеличилось на 10% по сравнению с допандемическим уровнем.

В среднем люди проводят за своими компьютерами с Windows 11 на 40% больше времени, чем на компьютерах с Windows 10. Microsoft сообщает, что в 2021 году было отгружено более 340 миллионов ПК, что на 27% больше, чем в 2019 году. По словам Microsoft, Windows 11 приветствуется пользователями ПК, поскольку бесплатное обновление было принято в два раза быстрее, чем Windows 10. Microsoft также заявляет, что Windows 11 имеет самые высокие оценки качества и удовлетворенности среди всех Windows когда-либо.