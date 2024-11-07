Windows 11 получила новый эмулятор для Arm-платформ

Если верить информации инсайдеров, компания Microsoft сейчас активно тестирует крупное обновление для Windows на базе Arm, позволяющее запускать больше x64-программ и игр с использованием эмуляции Prism на ПК с процессорами Qualcomm Snapdragon X Elite или X Plus. Новая возможность уже интегрирована в операционную систему Windows 11 Insider Preview Build 27744, которая доступна для тестирования участникам программы Canary Channel. Это обновление позволяет новым чипам Qualcomm запускать больше приложений, не имеющих нативных версий для архитектуры ARM64 и ранее недоступных в эмуляции. Например, это может дать возможность играть в Starfield и Helldivers 2, требующие AVX2 (на текущий момент поддержки этой технологии на Arm-версии операционной системы Windows 11 нет).

Соответственно, эмулятор Microsoft теперь поддерживает расширения процессоров для 64-битного x86-программного обеспечения — AVX, AVX2, BMI, FMA и F16C. Однако 32-битные программы по-прежнему не смогут обнаружить новую поддержку эмулятора, что может привести к трудностям с некоторыми приложениями, которые до сих пор не были обновлены до 64-битных версий. Безусловно, некоторые приложения вроде Photoshop или Chrome уже имеют нативные версии ARM64 для Windows, но многие другие программы всё ещё нуждаются в эмуляции, а некоторые вовсе остаются недоступными. Так что компания Microsoft активно работает, чтобы устранить данную проблему и расширить свою аудиторию.