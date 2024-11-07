Windows 11 получила новый эмулятор для Arm-платформ

Если верить информации инсайдеров, компания Microsoft сейчас активно тестирует крупное обновление для Windows на базе Arm, позволяющее запускать больше x64-программ и игр с использованием эмуляции Prism на ПК с процессорами Qualcomm Snapdragon X Elite или X Plus. Новая возможность уже интегрирована в операционную систему Windows 11 Insider Preview Build 27744, которая доступна для тестирования участникам программы Canary Channel. Это обновление позволяет новым чипам Qualcomm запускать больше приложений, не имеющих нативных версий для архитектуры ARM64 и ранее недоступных в эмуляции. Например, это может дать возможность играть в Starfield и Helldivers 2, требующие AVX2 (на текущий момент поддержки этой технологии на Arm-версии операционной системы Windows 11 нет).

Соответственно, эмулятор Microsoft теперь поддерживает расширения процессоров для 64-битного x86-программного обеспечения — AVX, AVX2, BMI, FMA и F16C. Однако 32-битные программы по-прежнему не смогут обнаружить новую поддержку эмулятора, что может привести к трудностям с некоторыми приложениями, которые до сих пор не были обновлены до 64-битных версий. Безусловно, некоторые приложения вроде Photoshop или Chrome уже имеют нативные версии ARM64 для Windows, но многие другие программы всё ещё нуждаются в эмуляции, а некоторые вовсе остаются недоступными. Так что компания Microsoft активно работает, чтобы устранить данную проблему и расширить свою аудиторию.
Доступная версия Apple Vision Pro получит дисплей от Samsung…
По информации инсайдеров, компания Apple всё ещё пытается найти оптимальную формулу для доступной версии …
Представлен новый бенчмарк Geekbench AI…
Сегодня компания Primate Labs, разработчик синтетического бенчмарка Geekbench, представила свой новый тес…
Samsung Galaxy Ring невозможно отремонтировать…
Недавно компания iFixit провела разбор умного кольца Samsung Galaxy Ring и пришла к однозначному выводу —…
Samsung уже создаёт второе поколение кольца Galaxy Ring…
Совсем недавно компания Samsung официально представила своё новое умное кольцо под названием — устройство…
Corsair представила монитор XENEON 34WQHD240-C…
Сегодня компания Corsair официально объявила о релизе нового игрового монитора под названием XENEON 34WQH…
Новый Mac mini будет в разы меньше текущих поколений…
Компания Apple в обозримом будущем планирует выпустить ряд устройств на базе своего новейшего процессора …
NVIDIA вводит лимиты на GeForce Now…
Сегодня компания NVIDIA официально анонсировала достаточно важные изменения в работе своего облачного игр…
Apple выпустит сильно упрощённую версию шлема Vision Pro…
Два 4K Micro-OLED дисплея, которые установлены в шлеме дополненной реальности Apple Vision Pro, по оценка…
Доступный смартфон без компромиссов. Обзор и тесты TECNO CAMON 30Доступный смартфон без компромиссов. Обзор и тесты TECNO CAMON 30
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor