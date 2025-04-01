Windows 11 получит новый экран смерти

Компания Microsoft анонсировала полное обновление «экрана смерти» в Windows 11 — новый дизайн попросту лишили традиционного синего фона, грустного лица и QR-кода в пользу более упрощённого экрана, напоминающего чёрный экран, который появляется при выполнении обновлений Windows. Пока что не совсем ясно, останется ли этот новый BSOD чёрным, когда Microsoft выпустит финальную версию обновления, но пока что всё идёт к этому. «Мы представляем новый, более упрощённый интерфейс для неожиданных перезагрузок, который лучше соответствует принципам дизайна Windows 11 и помогает быстро вернуть пользователей к работе», — прокомментировали обновление в официальном блоге компании. Стоит отметить, что в обновлённой версии сохранилась техническая информация, но пользовательский интерфейс стал проще.

Пользователи Windows Insider могут протестировать новый BSOD в версиях Beta, Dev и Canary Channels. На этих сборках экран будет зелёным, но в конечном итоге, когда обновление будет доступно в публичной версии, он может стать либо чёрным, либо синим. Это первое значительное изменение в экране смерти с тех пор, как в Windows 8 добавили грустное лицо. Теперь экран просто сообщает: «Ваше устройство столкнулось с проблемой и нуждается в перезагрузке». Microsoft ранее экспериментировала с чёрным экраном для BSOD в тестовых сборках Windows 11 в 2021 году, но позже вернулась к привычному синему. По всей видимости, этот новый BSOD появится в версии Windows 11 24H2 в ближайшем будущем.
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