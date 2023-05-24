Windows 11 скоро получит встроенную замену WinRAR

Приготовьтесь смело отправить в историю архиватор WinRAR, потому что Microsoft вчера официально объявила, что Windows 11 будет нативно поддерживать формат RAR и множество других архивных форматов, которые пользователи Windows десятилетиями открывали через сторонний софт, за который иногда даже приходилось платить. Теперь же компания хочет реализовать поддержку архивов на нативном уровне за счёт собственных инструментов, которые будут разработаны и встроены в операционную систему в ближайшем будущем. «Мы добавили поддержку дополнительных архивных форматов, включая tar, 7-zip, rar, gz и не только с использованием проекта с открытым исходным кодом libarchive. Теперь вы можете получить более высокую производительность и функциональность архивации в Windows», — заявил глава компании Microsoft на официальной презентации компании.

Также глава Microsoft сообщает, что поддержка новых форматов архивов должна быть введена в новой версии операционной системы в рамках рабочего апдейта уже на этой неделе. Безусловно, реализация поддержки форматов tar, 7-zip, rar, gz и других форматов архивов — замечательная новость для пользователей Windows 11. Вам больше не нужно устанавливать сторонние приложения для работы с этими файлами, переживать о лицензии или конфликте различных сторонних приложений. Это очень важный апдейт и даже немного странно, что компания задумалась об этом вопросе только сейчас, спустя столько лет просьб пользователей.