Windows 11 тестирует виджеты для рабочего стола

Windows XP и Windows Vista поддерживали добавление виджетов на рабочем столе, такие как часы или календарь. Похоже, что эта функциональность может вернуться в Windows 11.

Microsoft начала развертывание Windows 11 Insider Preview Build 25120 для тестировщиков на Dev Channel, которая включает в себя интересную новую функцию: возможность добавлять интерактивные виджеты на рабочий стол. Компания сообщила в своем блоге: «Инсайдеры Windows, которые используют Dev Channel, могут опробовать новые идеи, расширенные функции и опыт, предназначенный для проверки концепций. Начиная с этой предварительной сборки, некоторые инсайдеры увидят одну из этих концептуальных функций, когда мы начнем изучать возможность предоставления облегченного интерактивного контента на рабочем столе Windows».

Единственный виджет для рабочего стола, доступный для тестирования на данный момент — это панель веб-поиска, похожая на панель поиска Google, доступную на большинстве устройств Android. Как и ожидалось, поиск всегда открывает результаты в Microsoft Edge. В Windows 11 уже есть виджеты , но они доступны только из специальной панели, доступной из панели задач.
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