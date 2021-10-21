Windows 11 уже поддерживает приложения с Android

Одна из важнейших функций Windows 11 — это поддержка приложений для Android, но, хотя стабильная версия новой Windows уже начала развертываться, она еще не предоставляет эту функцию пользователям. Но с сегодняшнего дня участники программы предварительной оценки Windows могут испытать новую функцию, которая, видимо, пока что находится в режиме бета-теста. В официальном заявлении технологического гиганта говорится, что эта функция может быть протестирована пользователями Beta Channel в США на соответствующих устройствах на платформах Intel, AMD и Qualcomm.

Если вы являетесь пользователем бета-канала, вы сможете опробовать приложения для Android, перейдя в новый Microsoft Store. Вы должны увидеть предварительный просмотр Amazon Appstore, где вы сможете загружать приложения и игры для Android на свой компьютер с Windows. Microsoft заявляет, что пользователи смогут запускать приложения бок о бок, закреплять их в меню «Пуск» или на панели задач и взаимодействовать с ними с помощью мыши, стилуса или сенсорного ввода. Вы также сможете переключаться между приложениями Android и приложениями / программами Windows с помощью Alt + Tab. Уведомления от приложений Android также будут отображаться в Центре уведомлений, и вы можете поделиться своим буфером обмена между приложением Windows и приложением Android. На данный момент доступно для тестирования 50 приложений, включая популярные игры, такие как Lords Mobile, June’s Journey и Coin Master, а дети могут учиться и играть с Khan Academy Kids и Lego Duplo World. Также доступны приложения Kindle и Comics.
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