Windows 11 выйдет в релиз 5 октября

Microsoft объявила официальную дату выпуска Windows 11 — это случится уже совсем скоро, 5 октября. Объявление было опубликовано в блоге Windows, где разработчики указали, что во вторник начнется распространение официального обновления для всех компьютеров с поддержкой Windows 10, которые отвечают минимальным требованиям новой системы. Однако нужно понимать, что это не произойдет мгновенно, поскольку поэтапное развертывание Microsoft означает, что далеко не все пользователи получат адпейт ровно в тот же день. Некоторые регионы получат обновление позже, так что компания не просто так дает возможность устанавливать апдейт до 2022 года включительно. И если у вас не выйдет обновиться в тот же день, то вовсе не стоит переживать — просто подождите пару дней. 5 октября также начнутся продажи новых ПК с предустановленной новой операционной системой от компании Microsoft.

Стоит отметить, что если вы еще не совсем понимаете, подходит ли ваш компьютер для новой операционной системы, то стоит скачать с официального сайта инструмент, который точно скажет, подходит ли ваш компьютер под определенные требования Windows 11. Если система не отвечает минимальным системным требованиям, то можно смело отказываться от ожиданий, так как ваш компьютер новую систему не получит. С другой стороны, можно будет установить новую ОС с ISO-образа, но могут возникнуть различные проблемы, которые мешают комфортной работе. Ждем 5 октября и тогда можно будет говорить детальнее.