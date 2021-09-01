Windows 11 выйдет в релиз 5 октября

Microsoft объявила официальную дату выпуска Windows 11 — это случится уже совсем скоро, 5 октября. Объявление было опубликовано в блоге Windows, где разработчики указали, что во вторник начнется распространение официального обновления для всех компьютеров с поддержкой Windows 10, которые отвечают минимальным требованиям новой системы. Однако нужно понимать, что это не произойдет мгновенно, поскольку поэтапное развертывание Microsoft означает, что далеко не все пользователи получат адпейт ровно в тот же день. Некоторые регионы получат обновление позже, так что компания не просто так дает возможность устанавливать апдейт до 2022 года включительно. И если у вас не выйдет обновиться в тот же день, то вовсе не стоит переживать — просто подождите пару дней. 5 октября также начнутся продажи новых ПК с предустановленной новой операционной системой от компании Microsoft.

Стоит отметить, что если вы еще не совсем понимаете, подходит ли ваш компьютер для новой операционной системы, то стоит скачать с официального сайта инструмент, который точно скажет, подходит ли ваш компьютер под определенные требования Windows 11. Если система не отвечает минимальным системным требованиям, то можно смело отказываться от ожиданий, так как ваш компьютер новую систему не получит. С другой стороны, можно будет установить новую ОС с ISO-образа, но могут возникнуть различные проблемы, которые мешают комфортной работе. Ждем 5 октября и тогда можно будет говорить детальнее.
Комментарии и отзывы Windows 11
Microsoft подтвердила, что Windows 11 на самом деле слили...
Microsoft подтвердила, что Windows 11 на самом деле слилиНекоторое время назад на просторах интернета появился образ операционной системы Windows 11, который мгно...
На Windows 11 можно будет обновиться бесплатно...
На Windows 11 можно будет обновиться бесплатноСегодня Microsoft подтвердила, что новая операционная система Windows 11 будет доступна в качестве беспла...
Приложение для проверки совместимости Windows 11 обновили...
Приложение для проверки совместимости Windows 11 обновилиMicrosoft анонсировала Windows 11 на этой неделе и новая версия Windows должна быть доступна в качестве б...
Samsung анонсировала новую операционную систему One UI Watch...
Samsung анонсировала новую операционную систему One UI WatchВ рамках мероприятия MWC 2021, Samsung анонсировала новую операционную систему One UI Watch. Новая ОС объ...
Microsoft заявила о прекращении поддержки Windows 10...
Microsoft заявила о прекращении поддержки Windows 10Все пользователи Windows знают, что поддержка последней версии операционной системы Windows в конечном ит...
Microsoft готовит к релизу Windows 11...
Microsoft готовит к релизу Windows 11Некоторое время назад на просторах интернета появился новый миф о том, что компания Microsoft на самом де...
До Windows 11 можно будет обновиться бесплатно...
До Windows 11 можно будет обновиться бесплатноЗа неделю до официального анонса утечки информации о следующей версии операционной системы Microsoft нача...
Windows 11 будут обновлять раз в год...
Windows 11 будут обновлять раз в годХотя ожидается, что Windows 11 будет официально отправлена в релиз во всем мире лишь в конце этого года, ...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor