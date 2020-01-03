Windows 7 ESU продолжит получать обновления

Microsoft подтвердила, что пользователи программы Windows 7 Extended Security Updates (ESU) будут продолжать получать обновления безопасности, даже после того, как Windows 7 прекратит обслуживаться компанией с 14 января 2020 года. Инженер Microsoft Майк Кьюр (Mike Cure) ответил на форуме Microsoft Tech Community, сказав, что «MSE продолжит получать обновления после 14 января».

Microsoft Security Essentials (MSE) продолжит получать обновления для подписчиков после 14 января 2020 года. Однако платформа MSE больше не будет обновляться. Таким образом, для пользователей, которые не могут или не хотят перейти на новую версию операционной системы Windows 10. Пока клиенты готовы платить за обслуживание они будут по-прежнему получать обновления безопасности после 14-го января 2020 года.