Windows-планшет Teclast X11 получил 6 ГБ ОЗУ

Китайская компания Teclast представила планшет X11, который работает под управлением операционной системы Windows 10. Новинку также оснастили двухъядерным процессором Intel Celeron N4020 с тактовой частотой от 1,1 до 2,8 ГГц и встроенным графическим ускорителем UHD 600, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 10,1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920:1200 точек (формат Full HD), 5-Мп основной камерой, 2-Мп селфи-камерой, интерфейсами microHDMI и USB 3.0 Type-A, размерами 257:171:9,05 мм и массой 550 граммов. Цена планшета составляет 220 долларов.

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