Wolfenstein: Youngblood будет поддерживать RTX и DLSS

Студия Bethesda официально подтвердила, что Wolfenstein: Youngblood получила поддержку RTX и DLSS. Они станут доступны в настройкам игры. В связи с этим, Nvidia подготовит новое обновление специально для игры.

Включение трассировки лучей приведет к снижению производительности, и поэтому нужна функция DLSS, которая обеспечивает необходимое повышение производительности в игре с включенным RTX.

Wolfenstein: Youngblood последовала примеру Battlefield 5, они использовали RTX только для отражений, а не глобального освещения.