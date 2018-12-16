World of Tanks, World of Warships, Pagan Online и Wargaming Mobile на WG Fest 2018

2018-12-16, Автор - Ленар Хайруллин; [94]
Главный игровой фестиваль компании Wargaming уже в третий раз собрал под одной крышей своих поклонников. В этом году WG Fest посетили более 15 000 человек, но 28 развлекательных площадок справились с наплывом гостей.

В зоне партнера WG Fest компании «Ростелеком» состоялся шоу-матч между командами Wargaming и «Ростелеком», победу в котором одержала команда Wargaming со счетом 3:1. Здесь же стали известны имена победителей игрового события «Дорога на WG Fest с Ростелеком».

WG Fest в очередной раз подтвердил свой семейный формат. В зоне «Новогодняя песочница», организованной для самых маленьких гостей, с особым успехом прошел конкурс на самый красивый самодельный самолет, вырезанный из пенопласта, и состоялись бои на радиоуправляемых танках. Прекрасных половинок наших игроков принимала зона стиля, здоровья и красоты на специальной бьюти-базе.

World of Tanks

Итоги 2018 года
  • Эпохальное обновление 1.0 (март). Игра получила новый графический движок Core, 29 карт были переделаны в HD (и добавлена 1 новая, «Штиль»). Для каждой карты была создана своя музыкальная тема. При этом удалось избежать потерь в производительности (что было принципиальным моментом).
  • В сотрудничестве с легендарным голкипером Джанлуиджи Буффоном проведен самый масштабный за всю историю «Танков» футбольный ивент, приуроченный к чемпионату мира по футболу в России.
  • В игру добавлены две новые ветки танков: итальянская и польская. Особенность итальянских танков — система дозарядки снарядов в магазин, дающая возможность разнообразить тактику. Механика оказалась удачной, поэтому она будет развиваться: в игре появился знаменитый советский танк ИС-3 с дозарядкой.
  • Появление польской ветки танков было вызвано желанием сделать сюрприз для огромного польского сообщества World of Tanks. Польша тоже развивала танкостроение и разрабатывала классические, похожие на советские, машины. При этом польские танки обладали своими любопытными особенностями, делающими игру на них интересной.
  • После добавления польских и итальянских танков в игре насчитывается 11 наций и более 570 машин.

Планы на 2019 год.
  • Французские колесные бронемашины: полноценная ветка из 5 прокачиваемых и одной премиум-машины. Игровая роль — разведчики; этому будут способствовать очень высокая скорость (до 110 км/ч) и маневренность. Специальная возможность «Рывок» позволит испытать новые тактики ведения боя.
  • В I квартале 2019-го в игру вернется режим «Линия фронта», который был протестирован в 2018 году и очень понравился игрокам. Это по-прежнему будут бои 30 на 30 на огромной HD-карте площадью 9 км², но с некоторыми доработками. За успешные действия игрок будет получать звания (от сержанта до генерала) и очки доблести на прокачку уровня. Переходя на более высокий уровень, игрок будет получать награды. Решено отойти от краткосрочного формата ивента и сделать целую серию запусков — по неделе каждый месяц, начиная с февраля.
  • Также в планах множество крупных сюрпризов.

World of Warships

Итоги 2018 года:
  • вышли 3 глобальные системы обновлений («арки» — французская, американская, британская);
  • 27 новых премиумных/ специальных кораблей
  • переработан класс авианосцев, требующий для игры особого мастерства, соответствующее обновление выйдет скоро;
  • появились или доработаны режимы «Гонка вооружений» («12 на 12», скоро станет постоянным), «Сумеречный бой» с необычными фичами, клановые бои;

    • Планы на 2019 год.
    • Новая ветка британских авианосцев (после выхода обновления, которое изменит класс).
    • Ветка советских линкоров.
    • Продолжение работы над классом подводных лодок, впервые опробованным на основных серверах в специальной операции «Ужас глубин».
    • Новый совместный проект с «Яндекс.Деньги», повторяющий проект 2018 года

    Wargaming Mobile

    • Мобильное направление — ключевой приоритет для компании в 2019 году.
    • Создана мощная инфраструктура для дальнейшего развития бизнеса: 6 офисов (в том числе 4 внутренние студии разработки), команды Business Intelligence и Payments, развитые отношения с платформами, полноценный паблишинг. В Wargaming Mobile уже работает 350 человек.
    • Международный опыт и мобильная экспертиза: подразделение Wargaming Mobile объединило профессионалов с мобильной экспертизой из Rovio, King, Zynga, Gree и др.
    • Wargaming Mobile расширяет деятельность на территории СНГ, подбирая талантливые сформированные команды с опытом разработки игр на Unreal Engine 4.
    • Уже 4 студии подписали с Wargaming договоры на разработку игровых прототипов, еще с двумя ведутся активные переговоры.
    • Wargaming и Epic Games подписали studio-wide лицензионный договор на использование движка Unreal Engine 4.

    Pagan Online

    • Жанр — hack-n-slash action RPG.
    • Целевая аудитория — игроки, которые много знают об играх, ценят «дух старой школы» и имеют ряд вопросов к современной игровой индустрии, особенно по части качества игр и способов монетизации.
    • Задача проекта — предложить новый опыт игрокам, создав hack-n-slash action RPG нового поколения.
    • Разработчик — сербская студия Mad Head Games, отвечающая за творческое видение и качество проекта.
    • Издатель — Wargaming, предоставляющая информацию о потребностях игроков и нуждах бизнеса в разных регионах мира.
    • «Языческий» сеттинг позволяет игре быть глобальной, а команде предоставляет неисчерпаемый источник вдохновения: эра до организованной религии — это 99% истории человечества.
    • Pagan Online — премиум-игра и одновременно GaaS (game as a service). После релиза будет выходить по несколько обновлений в год. Каждое будет содержать новые режимы, карты, игровых персонажей, боссов и сюжеты, основанные на языческих мифах.
    • Тестирование Pagan Online в настоящее время идет в Европе и Северной Америке. Игроки из СНГ могут уже сейчас подать заявку на pagan-online.com, если они не против играть и общаться по-английски. Скоро будут анонсы запуска в других регионах. Цель — игра, доступная во всем мире и поддерживающая ключевые языки в клиенте и для коммуникации с игроками.


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