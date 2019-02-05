World of Tanks обзавелась колёсными бронемашинами

В игре World of Tanks появились колесные бронемашины. Пришло время посмотреть на первую крупную новинку 2019 года, которая позволит совершенно иначе взглянуть на игру и геймплей на легких танках. На текущий момент линейка колесных бронемашин представлена пятью моделями (AMD Panhard 178B — уровень VI, Hotchkiss EBR — уровень VII, AML Lynx 6x6 — уровень VIII, Panhard EBR 90 (mle. 64) — уровень IX, Panhard EBR 105 — уровень X) и выглядят они просто сногсшибательно. Идеальная техника для разведки и быстрого передвижения по полю боя. Вероятно, данная техника полностью изменит ощущения от игровых баталий и сделает лучшую игру про танки ещё интереснее. Совсем скоро мы расскажем намного больше информации о данном крупном обновлении.