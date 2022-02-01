XPeng продала почти 13 000 электромобилей в январе 2022 года

Известный китайский производитель электромобилей XPeng, сегодня поделился результатами поставок, которые ознаменовали заметный рост на 115 процентов по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В январе 2022 года компания отгрузила 12 922 интеллектуальных электромобиля, что также стало пятым месяцем подряд, когда ее ежемесячные поставки превысили 10 000 единиц. Из почти 13 000 электромобилей, более половины поставок пришлось на спортивные седаны P7, всего было отгружено 6 707 единиц.

Это также ознаменовало 81-процентный рост популярности модели P7 в годовом исчислении. Кроме того, было реализовано 4029 единиц седана P5. Аналогичным образом, в том же месяце было поставлено около 2186 компактных внедорожников G3 и G3i. Таким образом, по состоянию на 31 января XPeng поставила более 150 000 умных электромобилей.

Ожидается, что это число будет расти еще больше, поскольку фирма проводит техническую модернизацию своего завода в Чжаоцине в Китае. Эта модернизация улучшит производственные графики, что поможет компенсировать простои во время китайского Нового года.
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