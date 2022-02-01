XPeng продала почти 13 000 электромобилей в январе 2022 года

Это также ознаменовало 81-процентный рост популярности модели P7 в годовом исчислении. Кроме того, было реализовано 4029 единиц седана P5. Аналогичным образом, в том же месяце было поставлено около 2186 компактных внедорожников G3 и G3i. Таким образом, по состоянию на 31 января XPeng поставила более 150 000 умных электромобилей.
Ожидается, что это число будет расти еще больше, поскольку фирма проводит техническую модернизацию своего завода в Чжаоцине в Китае. Эта модернизация улучшит производственные графики, что поможет компенсировать простои во время китайского Нового года.