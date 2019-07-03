Xenium E255 и его функции

Энергоснабжение возложено на батарею емкостью 1050 мАч. Одного заряда аккумулятора, как обещает производитель, должно хватить на 17 часов непрерывного разговора. Новинка поддерживает работу с двумя SIM-картами, но диапазон сотовых сетей ограничен протоколом 2G.Единственная камера имеет на вооружении довольно слабый сенсор на 0,3 МП. Зато в наличии FM-радио и встроенный mp3-проигрыватель. Для хранения музыкальных треков есть слот памяти для карт формата microSD. Подключение наушников осуществляется через типовой разъем на 3,5 мм.Внутренний дисплей гаджета невелик: размер диагонали составляет 2,4 дюйма, при этом матрица обеспечивает разрешение 320 х 240 пикселей. С внешней стороны экран отсутствует.Стоимость новинки составит 3400 тысяч рублей.