Xiaomi India анонсирует маску для лица 13 октября

13 октября, Xiaomi India планирует расширить линейку продуктов Mi Lifestyle. Тизер, опубликованный в Twitter официальной учетной записью Xiaomi India, намекает, что продукт представляет собой маску для лица.

Еще в январе 2019 года компания выпустила маску против загрязнения Mi AirPOP PM2.5. Маска Mi AirPOP PM2.5 Anti-Pollution Mask не защищает от коронавируса, поэтому есть вероятность, что эта новая маска соответствует стандарту KN95.

После пандемии мы стали свидетелями того, как несколько производителей занялись производством масок. Apple теперь разрабатывает и производит свои собственные маски для своих сотрудников, а LG анонсировала перезаряжаемую маску еще в августе на IFA 2020. Однако Xiaomi производит маски уже более четырех лет. В Китае, где есть несколько загрязненных городов, предлагают различные маски как для взрослых, так и для детей.