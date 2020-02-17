Xiaomi Mi AIoT Router AX3600 роутер с поддержкой Wi-Fi 6

Компания Xiaomi представила новый Wi-Fi роутер Mi AIoT Router AX3600.

Wi-Fi роутер оснастили процессором Qualcomm IPQ8071A в паре с 512 МБ ОЗУ и 256 МБ ПЗУ. Процессор получил четыре ядра Cortex-A53 с частотой 1.0 ГГц и дополнительный двухъядерный NPU SoC с частотой 1.7 ГГц.

Благодаря этому Wi-Fi роутер можно подключить до 248 устройств.

Xiaomi Mi AIoT Router AX3600 оснастили ещё семью антеннами: одна нужна для IoT-устройств, две для сети 2.4 ГГц, а остальные четыре для 5 ГГц. Ещё роутер получил поддержку Wi-Fi 6 со скоростью до 9.6 Гбит/с, технологией OFDMA, а также наличием четырёх портов Ethernet.

Xiaomi Mi AIoT Router AX3600 можно купить на китайской площадке AliExpress за 90 долларов.