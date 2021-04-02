Xiaomi Mi Band 6 продают в Китае за 35 долларов

Несколько дней назад, 29 марта, вместе со своими новыми флагманскими смартфонами Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra, Xiaomi также представила новый смарт-браслет для фитнеса под названием Mi Band 6. Производитель также сообщил, что на мировых рынках данное устройство должны продавать под названием Mi Smart Band 6. А сегодня Xiaomi Mi Band 6 официально поступает в продажу в Китае. Стандартный вариант стоит 229 юаней, то есть около 35 долларов, а более продвинутый вариант с поддержкой NFC - 279 юаней, то есть 43 доллара. В Россию новинка прибудет немного позже, но, теоретически, это все равно будет достаточно доступный гаджет для пользователей, желающих получать удовольствие от спорта или от повседневного использования продвинутого гаджета.