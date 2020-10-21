Xiaomi Mi Box 4S анонсирован

Xiaomi официально выпустила Mi Box 4S за 43 доллара США.

Xiaomi Mi Box 4S идентичен оригинальному Mi Box 4 2018 года выпуска. Это означает, что он работает на том же 64-битном четырехъядерном чипсете Amlogic S905X с 4 ядрами ARM Cortex-A53 и графическим процессором Mali 450. Объем оперативной памяти и внутренней памяти также примерно равен 2 ГБ и 8 ГБ.

Устройство поставляется с двухдиапазонным Wi-Fi 5, Bluetooth 4.3, 1 x HMDI 2.0, 1 x USB 2.0, разъемом для наушников 3,5 мм и входом питания. Он работает под управлением Android 6.0 Marshmallow с пользовательским интерфейсом PatchWall поверх него.

Xiaomi Mi Box 4S поддерживает воспроизведения видео до 4K 60fps (H.265), HDR, Dolby Audio и DTS Sound. Пока что Mi Box 4S продается только в Китае, но компания должна принести его и в другие регионы.