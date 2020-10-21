Xiaomi Mi Box 4S анонсирован

Xiaomi официально выпустила Mi Box 4S за 43 доллара США.

Xiaomi Mi Box 4S идентичен оригинальному Mi Box 4 2018 года выпуска. Это означает, что он работает на том же 64-битном четырехъядерном чипсете Amlogic S905X с 4 ядрами ARM Cortex-A53 и графическим процессором Mali 450. Объем оперативной памяти и внутренней памяти также примерно равен 2 ГБ и 8 ГБ.

Устройство поставляется с двухдиапазонным Wi-Fi 5, Bluetooth 4.3, 1 x HMDI 2.0, 1 x USB 2.0, разъемом для наушников 3,5 мм и входом питания. Он работает под управлением Android 6.0 Marshmallow с пользовательским интерфейсом PatchWall поверх него.

Xiaomi Mi Box 4S поддерживает воспроизведения видео до 4K 60fps (H.265), HDR, Dolby Audio и DTS Sound. Пока что Mi Box 4S продается только в Китае, но компания должна принести его и в другие регионы.
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi Box 4S
Обзоры:
Лучший смартфон Xiaomi. Xiaomi Mi A3 4/128GB Android OneЛучший смартфон Xiaomi. Xiaomi Mi A3 4/128GB Android One
Лучший смартфон с 5G. Xiaomi Mi 10 8/128GBЛучший смартфон с 5G. Xiaomi Mi 10 8/128GB
Обзор realme C15 4/64GB. Образцовый бюджетник с четырьмя камерамиОбзор realme C15 4/64GB. Образцовый бюджетник с четырьмя камерами
Новости:
OnePlus показала упаковку OnePlus 8T

Компания OnePlus опубликовала фото коробки смартфона OnePlus 8T, а также раскрыла её содержимое. Сама упа...
OPPO Reno4 Z 5G официально представлена

Компания OPPO объявила о запуске нового смартфона в линейке смартфонов Reno. Им оказался смартфон с назва...
OnePlus Gallery 4.0.77 предлагает пользовательский интерфейс OxygenOS 11

Китайская компания OnePlus недавно выпустила стабильное обновление OxygenOS 11 для своей флагманской сери...
Обзор ID-COOLING DF-12025-ARGB TRIO. Комплект из трех вентиляторов с подсветкойОбзор ID-COOLING DF-12025-ARGB TRIO. Комплект из трех вентиляторов с подсветкой
Лучший планетарный миксер. Kitfort KT-1391Лучший планетарный миксер. Kitfort KT-1391
Обзор realme 7 pro 8/128GB. Оптимальный среднебюджетный смартфон 2020 года Обзор realme 7 pro 8/128GB. Оптимальный среднебюджетный смартфон 2020 года
Обзор Razer DeathAdder V2 Mini + Mouse Grip Tapes. Игровая мышка для ладоней небольших размеровОбзор Razer DeathAdder V2 Mini + Mouse Grip Tapes. Игровая мышка для ладоней небольших размеров
Лучший игровой процессор. Intel Core i3-10300Лучший игровой процессор. Intel Core i3-10300
Huawei Mate 40 Pro появился в бенчмарке...
Huawei Mate 40 Pro появился в бенчмаркеМы уже давно привыкли к тому, что основные характеристики того или иного нового флагмана утекают в сеть е...
Чип A14X Bionic не уступает производител...
Чип A14X Bionic не уступает производителНовый процессор компании Apple A14X Bionic будут использоваться в обновленной модели iPad Pro. Чип будет ...
Pixel 4a 5G слили в сеть...
Pixel 4a 5G слили в сетьМы уже давно привыкли к тому, что практически все современные смартфоны сливают в сеть еще до того, как п...
Беззеркальная камера Nikon Z9 получит 46...
Беззеркальная камера Nikon Z9 получит 46В сети появились подробности о полнокадровой беззеркальной камере Nikon Z9, дизайн которой будет напомина...
PS5 будет эффективно рассеивать тепло...
PS5 будет эффективно рассеивать теплоБуквально вчера компания Sony выпустила официальный ролик о том, как разбирать игровую приставку PS5. Ока...
Представлен объектив Pergear 35mm f/1.2 ...
Представлен объектив Pergear 35mm f/1.2 Китайская компания Pergear представила мануальный объектив Pergear 35mm f/1.2 для камер формата APS-C с к...
Samsung официально представил смарт-брас...
Samsung официально представил смарт-брасSamsung представила обновленную версию своего прошлогоднего спортивного браслета Galaxy Fit2. ...
Anker представила мобильный игровой конт...
Anker представила мобильный игровой контAnker выпустила новый игровой контроллер для мобильных устройств iOS и Android. PowerCore Play 6K. ...
Смартфон Nokia 2 V Tella оценен в 168 до...
Смартфон Nokia 2 V Tella оценен в 168 доКомпания HMD Global пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Nokia 2 V Tella, которая будет про...
Объектив Meike MK 50mm F/1.2 оценен в $3...
Объектив Meike MK 50mm F/1.2 оценен в $3Компания Meike пополнила ассортимент мануальных полнокадровых объективов моделью MK 50mm F/1.2, которая в...
Обзор Genius Slimstar 126. Ультратонкая ...
Обзор Genius Slimstar 126. Ультратонкая Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании Genius, которая не переста...
Microsoft официально раскрыла Xbox Serie...
Microsoft официально раскрыла Xbox SerieКомпания Microsoft наконец официально подтвердила существование менее мощной консоли Xbox Series S в свое...
Обзор Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 64Gb (2020). Семейный планшетОбзор Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 64Gb (2020). Семейный планшет
Обзор Biostar B460GTA Ver. 5.0. Материнская плата для Intel Core i5-10600Обзор Biostar B460GTA Ver. 5.0. Материнская плата для Intel Core i5-10600
Обзор CUBOT Note 20 Pro. Недорогой смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор CUBOT Note 20 Pro. Недорогой смартфон с квадрокамерой и NFC
Обзор Harper HB-516. TWS-наушники с Bluetooth 5.0Обзор Harper HB-516. TWS-наушники с Bluetooth 5.0
Обзор GoPro HERO9 Black Edition (CHDHX-901-RW). Экшн-камера с 5К-съемкойОбзор GoPro HERO9 Black Edition (CHDHX-901-RW). Экшн-камера с 5К-съемкой
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor