Xiaomi Mi Mix 2S на Snapdragon 845 установил рекорд в AnTuTu

Недавно в сети появилась информация о том, что первым флагманом Xiaomi в этом году станет не Mi7, а улучшенная версия полноэкранного Mi Mix 2. Якобы новинка будет отличаться новейшим чипсетом Snapdragon 845. Сегодня в сети появилось скриншот из бенчмарка AnTuTu, где устройство с кодовым именем Polaris (источник утверждает, что это Mi Mix 2S) набрало 270 тыс. очков. Из них почти 108 тыс. баллов приходится на видеоускоритель. Например, один из лидеров новой версии AnTuTu – Huawei Mate 10 Pro на Kirin 970 – выбивал 218 тыс. баллов. Впрочем, никакого подтверждения, что перед нами именно Xiaomi Mi Mix 2S, пока нет.