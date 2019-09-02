Xiaomi Mi TV 4A Pro

В своем твиттере Sudeep Sahu от Xiaomi объявил о выходе обновления Android Pie для 32-дюймовых моделей Mi TV 4A Pro и 32-дюймовых моделей Mi TV 4C Pro.

Нет точных сведений о том, что будет в обновлении Android TV 9.0 для телевизоров Xiaomi, если анонс Android TV 9.0, сделанный Google в прошлом году, является каким-либо показателем, пользователи могут ожидать изменений в пользовательском интерфейсе, улучшения производительности, автозаполнения с Google, Обновленная настройка приложения и многое другое.

Обновление Android TV 9.0 автоматически достигнет устройств Mi TV Pro в течение следующих дней.

Новость об обновлении Android TV 9.0 для серии Mi TV Pro появилась через несколько дней после того, как разработчики XDA сообщили со ссылкой на Sahu, что обновление начнет поступать пользователям Mi TV в следующем месяце.

Xiaomi много времени уделяет выпуску стабильной версии Android Pie для пользователей Mi TV 4A, которые получили бета-версию в прошлом месяце. Телевизоры Mi TV 4A были основаны на AOSP, а не на платформе Android TV. Таким образом, обновить их с AOSP на платформу Android TV немного сложно.Xiaomi работает с различными заинтересованными сторонами, такими как производитель микросхем, чтобы гладко выпустить обновление.