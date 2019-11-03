Xiaomi Mi TV 5 превращается в мощный интеллектуальный экран

Xiaomi дает все больше данных, связанных со спецификациями, относительно того, на что будет способен Mi TV 5 в преддверии запуска. Согласно OEM - это будет дисплей 4K Quantum Dot. Эта панель также покрывает 108% цветовой гаммы NTSC. Mi TV 5 должен питаться от 12-нанометрового (нм) SoC под названием T972, который, как сообщается, был разработан Amologic совместно с самой Xiaomi. Это процессор с частотой 1,9 ГГц и четырьмя ядрами A55, в отличие от 1,5-ГГц чипсета MediaTek на базе A53, обнаруженного в недавно выпущенном смарт-экране OnePlus. Их производитель утверждает, что новый кремний связан на 63% с большей производительностью по сравнению со старым.

Кроме того, новый Mi TV будет оснащен 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти, в то время как большинство устройств Android TV сегодня обходятся в лучшем случае 2 или 3 ГБ, как и обычные 8-16 ГБ с точки зрения внутреннего пространства для приложений. Xiaomi Mi TV 5 запланирован к запуску вместе с новыми часами компании и Mi CC 9 Pro, 5 ноября 2019 года.