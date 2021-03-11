Xiaomi Mi Watch Lite получили апдейт с новыми функциями

Xiaomi выпустила умные часы Mi Watch Lite для глобальных рынков несколько месяцев назад. Теперь устройство получает обновление прошивки, которое добавляет множество полезных функций для носимых устройств. Например, производитель реализовал режим «Не беспокоить», который почему-то даже называют умным, появилась гибкая настройка вибрации устройства, есть возможность отклонять входящие звонки, если браслет подключен к смартфону на Android, плюс производитель сообщает о повышении стабильности работы системы, исправлении ошибок и улучшенном подключении к Bluetooth-источникам сигнала. Достойное обновление для носимого гаджета, который на самом деле не является флагманом и продается не так уж хорошо, как конкуренты.