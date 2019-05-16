Xiaomi Momo - массажер для снятия усталости глаз

Многие сталкиваются с такой проблемой, как усталость глаз. Не понаслышке знают об этом те, кто проводит много времени за монитором компьютера или за рулем автомобиля. К концу рабочего дня резкость зрения уменьшается, появляются блики. Упражнения для глаз — бесплатный способ поддержания глазного здоровья. Более эффективным считается использование массажера для глаз.

Благодаря Xiaomi Momo пользователь может проводить ежедневные SPA-процедуры для снятия давления и усталости. Эффект достигается за счет вибрационного массажа и подаваемого тепла. Графеновый материал нагревается до 40 градусов, происходит это постепенно, каждые 5 секунд. С помощью единственной кнопки пользователь может выбрать один из трех режимов работы: Soft, Med и Hard. Расслабление мышц и снятие отечности гарантированы. А также массаж является процедурой омоложения.

Устройство изготовлено из ABS-пластика покрытым эластичной мягкой тканью, которая легко моется, устойчива к грязи, а также приятна на ощупь. Его можно сложить на 180 градусов и убрать в сумку или рюкзак. Размеры Xiaomi Momo 208 × 76 × 106 мм, напряжение — 5 В, а мощность — 5 Вт. На данным момент устройство представлено на площадке коллективного финансирования Xiaomi и предлагается по цене около $ 44.