Xiaomi Oclean представила новую электрическую зубную щетку Oclean Air2 Sonic.

Oclean Air2 отличается улучшенной конструкцией и сниженным уровнем шума при работе, а также был сертифицирован национальной службой аккредитации Китая для оценки соответствия (CNAS) и имеет рабочий шум менее 45 дБ. Хотя у большинства электрических зубных щеток рабочий шум составляет около 60 дБ. Oclean Air2 выпускается в четырех холодных цветах: белом, розовом, фиолетовом и зеленом.

Головка щетки имеет шелковистую мягкую щетину с двойным концом диаметром менее 0,01 мм, которая может глубоко очищать зубы и заботиться о деснах, обеспечивая при этом высокую чистящую способность. Звуковая электрическая зубная щетка Oclean Air2 будет продаваться по цене 29 долларов США.