Xiaomi Outdoor Camera AW200 уже в России

Сегодня компания diHouse, которая входит в состав «ЛАНИТ», официально представила на рынке России новейшую беспроводную IP-камеру видеонаблюдения Xiaomi Outdoor Camera AW200. Данная камера состоит условно из двух составных частей — съёмного крепления, которое можно установить буквально на любую поверхность, а также блока с камерой, которая легко устанавливается на крепление. Благодаря данной конструкции пользователь может легко направлять камеру в нужном направлении, получая необходимый угол и направление обзора. Кроме того, пользователь получает Full HD разрешение картинки, так что детализация будет весьма высокой, и возможность эксплуатировать устройство буквально при любых температурах — от –200С до +500С. Впрочем, скорее всего, проверить сможет ли камера работать при таком температурном режиме вы никогда не сможете.

Из интересных фишек стоит выделить наличие функции ночного видения — пользователь может получить достаточно качественную картинку даже в полной темноте, что крайне важно в ночное время суток, когда происходит больше всего краж и проникновений в жилище. Также камера оснащена системой инфракрасной подсветки, которая улучшает качество контента в экстремальных условиях съёмки. Но самое главное в том, что пользователь может подключить камеру к приложению Mi Home и получать различные функции удалённо — например, можно смотреть, что находится перед камерой, даже если вы в сотне километров от дома просто по смартфону.