Xiaomi PMA-C20 массажер для рук

Китайская компания Xiaomi представила новый полезный продукт продукт с названием Xiaomi PMA-C20.

Xiaomi PMA-C20-это массажер для рук, которая получила пластиковый корпус, из внутри обшитую тканью, несколько кнопок управления на корпусе и дисплей, где отображается информация: температура, время и так далее.

Xiaomi PMA-C20 делает массаж кисти, пальцев и ладони. Массажер нагревает руку, далее снимает стресс и успокаивает мышцы руки. Массажер Xiaomi PMA-C20 работает от аккумулятора ёмкостью на 2000 мАч.

Купить массажер Xiaomi PMA-C20 можно на AliExpress за 73 доллара.