Xiaomi Pad 6S Pro оценили в 700 евро

Компания Xiaomi представила международную версию флагманского планшета Pad 6S Pro, который вышел в Китае всего несколько дней назад. В Европе базовая конфигурация с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти обойдется в 700 евро. Стилус и клавиатура оценены в 100 и 170 евро соответственно. Для сравнения, в Поднебесной планшет стоит 460 долларов.

Напомним, что в оснащение Xiaomi Pad 6S Pro также вошел 12,4-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 3К, кадровой частотой 144 Гц и максимальной яркостью 900 кд/м2, производительная платформа Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с максимальной частотой до 3,2 ГГц и графикой Adreno 740, фронтальная камера на 50 Мп, тыльная камера разрешением 50 Мп, аккумулятор ёмкостью 10000 мАч, поддержка проводной зарядки мощностью 120 Вт, четыре динамика, адаптеры Wi-Fi 7 и NFC, фирменная прошивка HyperOS на базе Android 14, а также корпус толщиной 6,26 мм и массой 590 граммов.

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