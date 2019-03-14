Xiaomi Router 4A и его функции

«Сердцем» устройства стал чипсет MT7628DA в комбинации с 64 МБ оперативной и 16 МБ встроенной памяти. Список разъёмов включает один WAN и два LAN-порта с пропускной способностью 100 Мбит/с. По заявлению производителя, роутер способен обеспечить стабильное подключение до 64 устройств.Xiaomi Router 4A поддерживает одновременное двухдиапазонное беспроводное подключение в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц со скоростью соединения до 1167 Мбит/с. Маршрутизатор в белом пластиковом корпусе оснащён четырьмя внешними антеннами и работает под управлением прошивки MiWROM на основе OpenWRT.Стоимость составит 18 долларов.