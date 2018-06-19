Xiaomi Router 4Q стоит 15 баксов

Компания Xiaomi довольно давно поражала нас низкой стоимостью своей продукции — сначала производитель активно продавал смартфоны дешевле потенциальных конкурентов, потом начал реализовывать всевозможные аксессуары и гаджеты. Потом на рынок вышли ноутбуки компании с довольно неплохой производительностью за свои деньги, а теперь вот компания выпустила роутер Xiaomi Router 4Q за 15 долларов. Очень простая штука, которая дает вам скоростной доступ к интернету, да и выглядит неплохо. Небольшой роутер в голубом цвете с тремя антеннами выглядит на порядок привлекательней потенциальных конкурентов, плюс 15 долларов это же смешно. Сейчас чехлы для телефонов среднего уровня стоят примерно столько же. А здесь вам полноценный роутер для подключения к сети интернет.