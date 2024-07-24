Xiaomi SU7 Ultra отправится в релиз в 2025 году…

Текущая конфигурация автомобиля, которую собрали в рамках концепта, генерирует суммарную мощность в 1548 лошадиных сил, разгоняя автомобиль с 0 до 100 км/час всего за 1,97 секунды, а до 200 км/час автомобиль разгоняется за невероятные 5,98 секунды. При этом максимальная скорость транспортного средства составляет 350 км/час, чего предостаточно для гонок и различного рода рекордов. Ещё хотелось бы отметить, что автомобиль оснащён батареей Qilin II от CATL, которая поддерживает систему быстрой зарядки и при этом защищена по последнему слову техники. Правда, вопрос заключается в том, допустят ли этот автомобиль на дороги общего пользования, потому как гиперкар демонстрирует действительно приличную скорость и это, теоретически, может быть опасно для других участников дорожного движения. Но пока что это только предположения, потому что до релиза ещё очень много времени.