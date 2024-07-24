Xiaomi SU7 Ultra отправится в релиз в 2025 году

Сегодня компания Xiaomi официально подтвердила выпуск серийной версии электрического гиперкара SU7 Ultra — это произойдёт в первой половине 2025 года. Стоит напомнить, что концепт гоночного автомобиля SU7 Ultra дебютировал на прошлой неделе, продемонстрировав впечатляющие характеристики и приличную скорость по треку. Кроме того, тогда представители компании заявили о том, что в ближайшем будущем все компоненты концепта перенесут в серийную модель, то есть Ultra-версия автомобиля получит ту же систему шасси, конфигурацию с тремя моторами и аккумуляторным блоком.

Текущая конфигурация автомобиля, которую собрали в рамках концепта, генерирует суммарную мощность в 1548 лошадиных сил, разгоняя автомобиль с 0 до 100 км/час всего за 1,97 секунды, а до 200 км/час автомобиль разгоняется за невероятные 5,98 секунды. При этом максимальная скорость транспортного средства составляет 350 км/час, чего предостаточно для гонок и различного рода рекордов. Ещё хотелось бы отметить, что автомобиль оснащён батареей Qilin II от CATL, которая поддерживает систему быстрой зарядки и при этом защищена по последнему слову техники. Правда, вопрос заключается в том, допустят ли этот автомобиль на дороги общего пользования, потому как гиперкар демонстрирует действительно приличную скорость и это, теоретически, может быть опасно для других участников дорожного движения. Но пока что это только предположения, потому что до релиза ещё очень много времени.
Характеристики умных часов OnePlus Watch 2R слили в сеть…
Если верить неофициальной информации от множества западных журналистов, компания OnePlus выпустит смартфо…
Глава Xiaomi критикует конкурентов за копирование дизайна…
Вчера глава компании Xiaomi раскритиковал производителей автомобилей за то, что они делают однотипные тра…
Xiaomi SU7 Ultra отправится в релиз в 2025 году…
Сегодня компания Xiaomi официально подтвердила выпуск серийной версии электрического гиперкара SU7 Ultra …
Apple показала новый дизайн CarPlay…
Два дня назад компания Apple в рамках фирменного мероприятия WWDC 2024 рассказала о процессе разработки с…
Xiaomi SU7 бъёт рекорды продаж в Китае…
Сегодня компания Xiaomi наглядно продемонстрировала, что она является серьёзным игроком на рынке электром…
Xiaomi наращивает темпы производства SU7…
Сегодня автомобильное подразделение китайской компании Xiaomi объявило о планах по значительному увеличен…
Автомобили Rivian получили встроенный YouTube…
Электрические внедорожники Rivian R1S и R1T, совсем скоро получат долгожданное обновление программного об…
Peugeot интегрировала ChatGPT в свои автомобили…
С сегодняшнего дня все новые электромобили компании Peugeot вроде e-208, e-2008 и e-308, будут оснащены C…
Доступная акустика 2.0 с замахом на премиум. Обзор SVEN SPS-730Доступная акустика 2.0 с замахом на премиум. Обзор SVEN SPS-730
Гигабитный двухдиапазонный роутер с EASY MESH. Обзор netis NC63Гигабитный двухдиапазонный роутер с EASY MESH. Обзор netis NC63
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor