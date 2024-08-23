Xiaomi SU7 Ultra выйдет в продаже в середине 2025 года

Совсем недавно компания Xiaomi буквально поразила мир, выпустив свой первый электромобиль SU7 (Это первый автомобиль данного производителя в целом), который продолжает превосходить ожидания по продажам и вынуждает компанию пересматривать свои цели на будущее. Например, спрос на эти автомобили настолько высокий, что компания хочет построить несколько заводов, дабы изготавливать достаточное количество транспортных средств и удовлетворять спрос потенциальных покупателей. Кроме того, в прошлом месяце Xiaomi снова удивила всех, представив прототип гиперкара SU7 Ultra с мощностью в 1548 лошадиных сил. Этот автомобиль может разгоняться от 0 до 100 км/ч за 1,97 секунды, от 0 до 200 км/ч за 5,96 секунды, тогда как его максимальная скорость превышает 350 км/ч.

И хорошая новость в том, что автомобиль Xiaomi SU7 Ultra выйдет в качестве серийной модели в обозримом будущем. То есть такой быстрый автомобиль будет доступен для использования на дорогах общего пользования — уже в первой половине следующего года, если верить данным CEO Xiaomi Лэй Цзюнь. Автомобиль SU7 Ultra будет доставлен покупателям со специальным режимом для начинающих, который потребует от новых владельцев пройти своего рода пошаговый экзамен, чтобы разблокировать полную производительность автомобиля. Это сделано в целях безопасности, чтобы защитить неопытных, но амбициозных водителей от возможных рисков. Ничего подобного на рынке никто не делал (разве что лонч-контроль в BMW заблокирован, но это не одно и то же).