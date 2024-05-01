Xiaomi SU7 бъёт рекорды продаж в Китае…

Более того, стоит отметить, что даже стандартная модель может похвастаться приличной дальностью хода и мощным электрическим двигателем, в то время как версии Pro и Max предлагают ещё и больший комфорт при увеличенной дальности хода. Также не стоит забывать, что компания Xiaomi инвестировала крупные средства в огромный завод площадью 720 000 квадратных метров, который изначально обладает годовой производственной мощностью в 150 000 автомобилей. Чтобы удовлетворить растущий спрос потребителей, компания планирует дальнейшее расширение завода, делая ставку на общую мощность производства в 300 000 автомобилей в год. Это позволит конкурировать с ведущими игроками на рынке, а в будущем и превзойти их своей более доступной продукцией.