Xiaomi SU7 бъёт рекорды продаж в Китае

Сегодня компания Xiaomi наглядно продемонстрировала, что она является серьёзным игроком на рынке электромобилей. Дело в том, что уже в первом месяце продаж компания доставила пользователям 7 058 моделей SU7, что является достаточно приличным показателем для компании, которая только вышла на рынок электромобилей. Кроме того, компания поставила перед собой цель производства в 10 000 единиц электрокаров в месяц — её должны достигнуть уже к июню текущего года, что позволит реализовать те 88 тысяч заказов, которые компания получила за это время. И столь стремительный успех, безусловно, подчёркивает явный спрос на электромобили по доступным ценам — в этом плане у Xiaomi явное преимущество над конкурентами.

Более того, стоит отметить, что даже стандартная модель может похвастаться приличной дальностью хода и мощным электрическим двигателем, в то время как версии Pro и Max предлагают ещё и больший комфорт при увеличенной дальности хода. Также не стоит забывать, что компания Xiaomi инвестировала крупные средства в огромный завод площадью 720 000 квадратных метров, который изначально обладает годовой производственной мощностью в 150 000 автомобилей. Чтобы удовлетворить растущий спрос потребителей, компания планирует дальнейшее расширение завода, делая ставку на общую мощность производства в 300 000 автомобилей в год. Это позволит конкурировать с ведущими игроками на рынке, а в будущем и превзойти их своей более доступной продукцией.