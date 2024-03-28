Xiaomi SU7 официально представлен

Сегодня компания Xiaomi официально представила миру, пожалуй, самый ожидаемый электромобиль года — электрический седан под названием SU7. Во время презентации автолюбители получили полный список особенностей нового транспортного средства, плюс компания представила сразу три конфигурации, так что у потенциального покупателя будет широкий выбор различных версий на выбор. Начать стоит с базовой модели, которая предлагает электрический мотор на задней оси мощностью 299 лошадиных сил и батарею на 73,6 кВтч. На данной батарее автомобиль на одном заряде может проехать до 700 км (правда, речь идёт о стандарте CLTC, который обычно довольно оптимистично оценивает запас хода транспортных средств). Также данный автомобиль может получить 310 км запаса хода всего за 15 минут на зарядке, что вполне достаточно для повседневного использования. Стартовая цена этой комплектации без дополнительных опций составляет 28 000 евро — относительно доступно.

Если потенциальному покупателю хочется больше запаса хода на одном заряде, то версия SU7 Pro может похвастаться батареей на 94,3 кВтч, которая предоставляет дальность поездки в 830 км. При этом данный автомобиль получил тот же электрический мотор на задней оси, что и стандартная модель. Эта версия обойдётся потенциальному покупателю в 31 700 евро, что соответствует цене Tesla Model 3 в Китае. SU7 Max является топовым решением с запасом хода в 810 км на одном заряде. Основное преимущество этого автомобиля заключается в двух электрических моторах на 673 лошадиные силы — стоит такой автомобиль 38 700 евро.